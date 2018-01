Israel detém três amigos do adolescente-bomba Israel deteve, hoje, três rapazes amigos do adolescente de 16 anos, que foi pego numa barreira da Cisjordânia, nesta semana, com uma bomba amarrada ao corpo, segundo informações dos pais dos garotos. Um dos detidos é tido como ligado a outro adolescente de 16 anos, que se tornou o mais jovem suicida palestino, em novembro, quando se explodiu após ter sido encurralado por tropas israelenses ao fim de uma caçada humana de dois dias. O suicida, Sabih Abu Saud, também da cidade de Nablus, foi recrutado pela Brigadas de Mártires Al Aqsa, um grupo armado com ligações com a Fatah de Yasser Arafat. A Al Aqsa nega ser responsável pelo mais recente adolescente-bomba, Hussam Abdo, que foi pego quarta-feira no posto de barreira ao sul de Nablus, com um explosivo de oito quilos preso ao corpo. Entretanto, com um segundo adolescente do mesmo círculo de amigos recrutados em cinco meses, parece que militantes ? pelo menos em Nablus ? estão tentando sistematicamente atrair jovens atacantes.