Israel detém vice-primeiro-ministro palestino em Ramala O Exército israelense invadiu na madrugada de sábado a casa do vice-primeiro-ministro palestino, Nasser Al-Sha´er, que foi detido. Agora, já são quatro os ministros palestinos detidos por Israel. Soldados do Exército israelense entraram na casa de Sha´er, na cidade cisjordaniana de Ramala por volta das 4h30 (22h30 de sexta-feira, em Brasília). Segundo a mulher de Sha´er, seu marido estava na clandestinidade desde junho, quando as autoridades israelenses começaram uma campanha de detenções de membros do Governo do Hamas, inclusive ministros e deputados, argumentando que pertencem a uma organização terrorista. No dia 6 foi detido em sua casa, também em Ramala, o presidente do Parlamento palestino, Assis Dueik. Outros quatro ministros do Hamas detidos desde 25 de junho, quando um soldado israelense foi capturado perto da Faixa de Gaza por milicianos palestinos, já foram postos em liberdade.