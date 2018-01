Israel deve definir suas fronteiras, diz vice-premier É impossível concretizar um acordo de paz com os palestinos e Israel terá de definir por si mesmo suas fronteiras, disse o vice-primeiro-ministro Ehud Olmert. Na semana passada, o primeiro-ministro Ariel Sharon já havia dito que empreenderia ações unilaterais se fracassassem as conversações de paz. Segundo Olmert - que é considerado muito próximo a Sharon -, são necessárias essas açoes unilaterais porque Israel está chegando rapidamente ao ponto em que árabes serão mais numeroros que os judeus nas zonas sob o controle israelense. De acordo com ele, Israel tem duas opções: retirar-se da chamada Linha Verde, sua fronteira antes da Guerra do Oriente Médio, de 1967, ou uma ação unilateral de definir sua fronteira de uma forma que ?não será como a Linha Verde?.