Israel dificulta ajuda aos palestinos na Cisjordânia Com as novas restrições que Israel pretende impor ao trânsito dos palestinos na Cisjordânia, os esforços de ajuda das Nações Unidas a milhões de refugiados ficarão comprometidos, disse hoje René Aquarone, porta-voz da UNRWA, agência da ONU dedicada aos palestinos. Segundo Aquarone, Israel disse à agência que os palestinos que desejam transitar de uma cidade para outra dentro da Cisjordânia terão de obter uma permissão especial, e que os motoristas dos veículos de ajuda terão de ser acompanhados por uma equipe internacional. "Se tais medidas forem adotadas, isto comprometerá o trabalho da agência", afirmou o porta-voz. A UNWRA emprega 22.000 pessoas, das quais 14.000 estão em territórios palestinos, mas apenas 100 delas pertencem a equipes internacionais. A agência oferece cuidados médicos, educação e outros tipos de assistência a cerca de 3,8 milhões de palestinos deslocados de suas casas pelas guerras árabe-israelenses de 1948 e 1967 e a seus descendentes - uma população que vive até hoje em campos de refugiados. "Estas medidas afetam cada agência que precisa se deslocar entre os territórios, e não estão em conformidade com os direitos das forças de ocupação israelenses. Nós tentamos explicar isso às autoridades e entrar em acordo com elas", disse Aquarone. A UNRWA e outras organizações humanitárias que trabalham na região têm se queixado freqüentemente dos problemas provocados pelas crescentes medidas de segurança impostas por Israel nos territórios palestinos. Bloqueios de estradas tornam cada vez mais difícil levar a ajuda de uma localidade para outra, enquanto os refugiados mergulham em dificuldades cada vez maiores, já que o comércio com Israel está virtualmente suspenso e os palestinos não podem dirigir-se a seus empregos em Israel, dizem as agências. Na cidade de Nablus, na Cisjordânia, o Programa Mundial de Alimentos estima que 40.000 pessoas - mais de um terço da população local - estão necessitando urgentemente de ajuda alimentar, enquanto se calcula que em Qalqilyah 70% da população estão vivendo abaixo da linha de pobreza.