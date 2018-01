Israel dificulta distribuição de ajuda humanitária Autoridades israelenses estão obstruindo o trabalho de agências humanitárias com o bloqueio do transporte direto de ajuda aos territórios palestinos, informou nesta sexta-feira um funcionário da Cruz Vermelha. Walter Stocker, chefe da delegação da Comissão Internacional da Cruz Vermelha enviada a Jerusalém, informou que, nas últimas duas semanas, Israel reforçou o controle sobre os caminhões da organização provenientes da Jordânia. "Antes, esse caminhões - dirigidos por funcionários da Cruz Vermelha internacional - seguiam diretamente de nossos depósitos na Jordânia rumo às áreas necessitadas com apenas uma checagem rotineira das autoridades israelenses na fronteira", contou. "Agora, temos de descarregar tudo o que é transportado e colocar em outros caminhões, já que não temos permissão para cruzar a fronteira", denunciou. Stocker disse estar consciente das preocupações com segurança por parte de Israel, mas as novas regras dobraram o número de veículos necessários e elevaram os custos dos esforços humanitários da Cruz Vermelha na região em cerca de 20%. Se a situação persistir, a Cruz Vermelha terá de desembolsar uma quantia extra de 500.000 francos suíços (cerca de US$ 292.000) este ano, disse ele.