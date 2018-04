Israel diminui presença militar na Cisjordânia O Exército de Israel está reduzindo seu contingente em quatro importantes cidades da Cisjordânia, disseram hoje fontes no Ministério da Defesa do país. O plano, segundo os funcionários, é repassar mais responsabilidade sobre a segurança local a forças palestinas treinadas pelos Estados Unidos. As fontes militares disseram que o Exército não entrará nas cidades de Qalqilya, Belém, Jericó e Ramallah a não ser quando for necessário evitar ataques contra israelenses.