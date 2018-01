Israel dispara três mísseis e mata comerciante Um helicóptero israelense disparou três mísseis contra o carro de um membro do Hamas, matando uma pessoa que se encontrava nas proximidades e ferindo pelo menos outras 26, informam testemunhas e médicos. O alvo do ataque, um membro da ala militar do movimento Hamas, conseguiu sair do carro antes do impacto. No instante do ataque, o veículo estava parado num congestionamento de trânsito. Segundo o dono de uma livraria nas proximidades, ?as pessoas dentro do carro pularam fora e correram em direções diferentes?, depois que o primeiro míssil caiu um pouco adiante do veículo. Depois da fuga, dois outros foguetes atingiram o automóvel. O ataque matou o comerciante Hassan Hamlawi, de 65 anos, que estava sentado na calçada diante de sua loja. Entre os 26 feridos há quatro crianças, incluindo um menino de oito anos, que se encontra em estado crítico. Minutos antes, um barco militar israelense disparou dois obuses em direção ao norte da Cidade de Gaza, atingindo um terreno vazio.