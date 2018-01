Israel dispensa reservistas As forças militares israelenses anunciaram a dispensa de soldados reservistas que haviam sido convocados para fortalecer as defesas aéreas do país, em um indício de que Israel estaria baixando sua guarda contra um possível ataque iraquiano. A mídia israelense informou que entre 11.000 e 12.000 soldados recrutados para, principalmente, disparar as baterias antimísseis e proteger a população civil foram dispensados de suas tarefas. O Exército se negou a confirmar o número. No entanto, o ministro da Defesa Shaul Mofaz afirmou, depois de uma reunião que manteve com importantes assessores militares, que Israel permanece em estado de alerta. "Ainda há lugares no Iraque, especialmente no oeste do país, onde há perigo, embora muito baixo, para Israel", afirmou. Na Guerra do Golfo de 1991, o Iraque disparou 39 mísseis Scud contra Israel, provocando danos materiais e poucas mortes. Veja o especial :