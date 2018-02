Israel disposto a retirar tropas de áreas palestinas O chanceler israelense, Shimon Peres, que vem enfrentando fortes críticas pelo bombardeio que matou 15 palestinos em Gaza, entre eles um chefe do Hamas, disse hoje que Israel estaria disposto a se retirar de algumas zonas da Cisjordânia e descongelar milhões de dólares em fundos palestinos retidos. O gesto de boa vontade por parte de Peres contrastou com declarações de altos funcionários israelenses que defenderam a ação e descartaram versões de que uma declaração de trégua havia sido feita pelos grupos militantes horas antes do ataque. Ao mesmo tempo, esses funcionários reconheceram que a inteligência militar que conduziu ao bombardeio foi deficiente. "É bem evidente que esses (dados da inteligência) não são tão precisos como gostaríamos e é evidente que será preciso tirarmos lições desta operação", afirmou o porta-voz da chancelaria, Daniel Taub. Nove do mortos no ataque ocorrido durante a madrugada de ontem na Cidade de Gaza eram crianças, entre eles um bebê de dois meses. O grupo militante Hamas prometeu vingar a morte de Salah Shehadeh, chefe da ala militar do grupo, que, segundo Israel, foi responsável por dezenas de atentados nos últimos 22 meses de hostilidades. O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, classificou o assassinato de "um de nossos maiores êxitos". Por outro lado, dirigentes civis e militares israelenses disseram que a morte de numerosos civis era uma grave erro. Em sua primeira página, o jornal Maariv afirmou: "O assassinato é algo embaraçoso", acrescentando que o Exército abriria uma investigação em torno do que o diário classificou de "desastre do bombardeio de Gaza". Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO