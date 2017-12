Israel distribui folhetos pedindo desocupação de cidade libanesa O exército israelense divulgou a distribuição de folhetos em toda a cidade libanesa de Sidon neste sábado, pedindo aos residentes que deixem suas casas e se mudem para o norte. De acordo com o exército, a entrega dos folhetos foi um precursor dos ataques israelenses a alvos do Hezbollah no Líbano e um esforço para minimizar a perda de civis. Sidon é a terceira maior cidade do país. "Operações terroristas criminosas vêm sido realizadas em sua região, disparando mísseis contra o estado de Israel", dizia o panfleto de acordo com o site Y-net, a versão online do diário israelense Yediot Ahronot. "Para sua segurança, deixe a área imediatamente e vá para o norte do país. Quem ficar estará colocando a própria segurança em risco", alertou. O folheto dizia que o exército agiria com "força total" contra as unidades terroristas e estava assinado por "Estado de Israel".