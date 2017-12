Israel divulga mapa do muro da discórdia Israel publicou na sexta-feira o mapa detalhado de seu projeto de muro que deixará cercados dezenas de milhares de palestinos, isolando-os da Cisjordânia. O trajeto sinuoso da barreira passa por diversos tipos de terreno e entra bem no interior da Cisjordânia. A barreira deixará cercadas cidades inteiras da Cisjordânia, como Qibya, Beit Sira e Bir Nabala, isolando totalmente cerca de 70 mil palestinos, segundo as estimativas de autoridades israelenses. Entretanto, a porta-voz do Ministério da Defesa Rachel Niedek-Ashkenazi disse que 70 mil é um número superestimado. Israel já concluiu a construção de quase 145 quilômetros de um emaranhado de muros, cercas e trincheiras no norte do território. Na prática, o muro delineia uma fronteira que vai além da divisa feita após a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Com isso, abrigam-se mais assentamentos judeus em território israelense.