Israel divulga nomes de soldados capturados pelo Hezbollah O exército de Israel divulgou nesta quinta-feira (13) os nomes dos dois soldados capturados na fronteira com o Líbano na última quarta pelo grupo guerrilheiro pró-iraniano Hezbollah. Os militares aprisionados são Ehud Goldwasser, de 31 anos, e Eldad Regev, de 26. De acordo com o chefe do Estado-Maior de Israel, Dan Halutz, os dois soldados israelenses capturados estão vivos. Na emboscada do Hezbollah na qual os militares foram capturados, três soldados de Israel morreram e outros quatro perderam a vida quando o tanque em que estavam passou por uma mina. Nesta quinta, militantes do Hezbollah dispararam foguetes na direção de Israel e provocaram a morte de pelo menos uma pessoa. Os ataques também atingiram uma base militar israelense e forçou os moradores da região a buscarem abrigo em refúgios subterrâneos. O chefe das Forças Armadas israelenses revelou que a ofensiva contra o Líbano "continuará enquanto for necessária" e disse que não se trata de uma guerra, mas de uma "operação de muita força".