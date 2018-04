Israel diz que devem ser preservadas relações com Egito

O governo de Israel está "acompanhando ansiosamente as ocorrências no Egito e região", afirmou Netanyahu, em encontro semanal com seu gabinete. "Israel e Egito têm mantido paz por mais de três décadas e nosso objetivo é garantir que estes laços sejam preservados", ponderou. "Nesta hora devemos demonstrar responsabilidade, comedimento e prudência acima de tudo".

Israel assinou um acordo de paz histórico com Anwar Sadat, em 1979, antecessor de Mubarak. Mubarak, que assumiu o poder depois que Sadat foi assassinado em 1981, tem honrado o acordo de paz, mantendo o Egito como uma importante fonte de estabilidade. As relações entre os países têm sido frias, mas estáveis, permitindo que Israel reduza significativamente as forças armadas.

Os israelenses estão acompanhando de perto os protestos, sendo que alguns especialistas manifestam preocupação que um novo regime possa romper o acordo e retomar o conflito com Israel. Antes do acordo, os países lutaram quatro guerras em três décadas. As informações são da Associated Press.