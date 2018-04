Israel diz que Irã tem urânio para 4 bombas O chefe de inteligência militar de Israel, o general Aviv Kochavi, disse ontem acreditar que o Irã tem capacidade para construir quatro bombas nucleares com o urânio que tem estocado. Segundo o israelense, a produção da primeira arma atômica iraniana pode levar um ano. A estimativa coincide com números da AIEA. "O Irã acumulou mais de 4 toneladas de urânio enriquecido a 3,5% e quase 120 quilos do material enriquecido a 20%, o suficiente para 4 bombas nucleares", afirmou o militar.