Israel diz que matou líderes militantes palestinos Tropas israelenses mataram dois líderes militantes palestinos, incluindo o mentor do atentado suicida a bomba que matou 26 pessoas durante a Páscoa judaica e desencadeou a ofensiva militar israelense sobre os territórios palestinos, infomaram fontes palestinas e uma tevê de Israel. Os líderes militantes foram identificados como Qeis Odwan, chefe do braço militar do grupo islâmico Hamas no norte da Cisjordânia, e Nasse Awais, líder do Al-Aqsa na mesma região.