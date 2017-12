Israel diz que matou ´por engano´ mãe e três filhos Israel informou, nesta sexta-feira, que suas forças abriram fogo por engano contra pessoas que violaram um toque de recolher na cidade de Jenin, no extremo norte da Cisjordânia, e mataram três crianças e uma professora no mesmo momento em que ministros israelenses decidiam agir com "mais intensidade e profundidade" nas áreas palestinas atrás de pessoas "por trás de atentados terroristas". Também nesta sexta-feira, moradores de assentamento judaico atacado por um palestino armado assaltaram a cidade árabe de Hawara, mataram um palestino e queimaram carros e uma casa. Os colonos retornavam do enterro das vítimas de um militante palestino que nesta quinta-feira à noite matou uma mãe, três de seus filhos e um soldado, informaram moradores da região. Quatro dias consecutivos de atentados suicidas, ataques contra colônias judaicas construídas em território autônomo palestino, retaliação militar israelense e outras formas de violência deixaram 33 israelenses e 12 palestinos mortos. Os incidentes também postergaram - provavelmente para segunda-feira - os planos do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, de fazer um discurso no qual deve sublinhar as recomendações de Washington para a retomada do processo de paz no Oriente Médio. Raanan Gissin, porta-voz do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, disse que Bush não adiantou seu plano a Sharon quando os dois conversaram por telefone, nesta quinta. Nesta sexta, o Gabinete de Segurança de Sharon apoiou uma mudança de política adotada no início desta semana para a reocupação gradual dos territórios autônomos palestinos até que o terror pare. O significado de tal decisão, adotada após o pior atentado suicida em Jerusalém nos últimos seis anos, ainda é obscuro, já que as incursões israelenses dos últimos dias não foram muito diferentes de outras operações realizadas recentemente. Além disso, muitos israelenses alertaram contra qualquer idéia de reocupação permanente que obrigue o Exército a dirigir governos civis em áreas palestinas. "As atividades do Exército ocorrem em qualquer lugar onde há terrorismo", disse Yarden Vatikai, porta-voz do Ministério da Defesa. "Agiremos com mais intensidade e profundidade, pois o terrorismo está mais intenso, profundo e enraizado. Ninguém o está interrompendo." A Rádio de Israel informou que o Exército planeja uma "ofensiva ampla, mas menor" que a campanha militar de seis semanas iniciada em março. Durante mais de um mês, o Exército de Israel atacou a infra-estrutura da Autoridade Palestina, manteve o presidente da entidade, Yasser Arafat, enclausurado em seu quartel-general e prendeu ou matou dezenas de milicianos procurados. Também há informações de que o governo está em busca de brechas legais para exilar na Faixa de Gaza militantes palestinos, famílias de homens-bomba e líderes palestinos atualmente radicados na Cisjordânia. Gaza é mais isolada, circundada por uma cerca. Além disso, todos os 71 militantes suicidas que atacaram israelenses durante a atual intifada são provenientes de cidades da Cisjordânia. Ahmed Abdel Rahman, um importante conselheiro de Arafat, disse que tentar obrigar o líder palestino a ir para Gaza violaria acordos assinados entre israelenses e palestinos. Em linha com a nova política israelense de reocupação, cerca de 50 tanques israelenses entraram em Nablus, maior cidade da Cisjordânia, após ataque promovido nesta quinta-feira contra o assentamento de Itamar. Forças israelenses também se estabeleceram em Jenin após o atentado suicida de terça-feira em Jerusalém. Rumores, que mais tarde se revelaram falsos, referentes a uma breve interrupção do toque de recolher que já dura três dias em Jenin, fez com que os moradores da cidade corressem para os mercados para reabastecer suas despensas. Muitos moradores disseram ter ouvido falar sobre a interrupção do toque de recolher, mas não ouviram nenhum anúncio do Exército. De acordo com o Exército, soldados conduziam buscas de casa em casa na tentativa de encontrar um laboratório de explosivos quando viram um grupo de palestinos indo na direção deles. Os soldados dispararam duas bombas de tanque para conter os palestinos, informou o Exército. Fontes hospitalares de Jenin identificaram os mortos como sendo de Ahmed Ghazawi, de seis anos, seu irmão Jamil, de 12, Sajedah Famahwi, de seis anos, e a professora Helal Shetta, de aproximadamente 50 anos. Os irmãos Ghazawi morreram por causa das bombas. Sajedah e Shetta foram vítimas de munição real do Exército judeu, disseram médicos. Havia crianças também entre as 24 pessoas feridas no incidente, disseram as fontes. A assessoria de imprensa do Exército informou que uma investigação inicial "indicava que a força errou em sua ação" e que o inquérito prosseguiria. Yusef Ghazawi, pai de Ahmed e Jamil, disse que seus filhos foram para a rua andar de bicicleta e estavam bem perto de casa. "Ouvi uma explosão. Não achei que meus filhos fossem o alvo e não saí à rua imediatamente", contou ele em meio ao choro. Dez minutos depois, saiu de casa e disseram a ele que seus filhos tinham ficado feridos. "Fui ao hospital e me disseram que eles tinham morrido", diz o pai das crianças assassinadas. Moradores palestinos, agentes de segurança e funcionários do hospital disseram que houve disparos de bombas por parte dos tanques israelenses e que os soldados dispararam suas metralhadoras em três áreas diferentes: duas ruas comerciais e um bairro próximo. Mohammed Abdullah, de 63 anos, disse ter ido comprar remédio para sua dor nas costas depois de ouvir dizer que o toque de recolher fora suspenso. Perto do mercado, ele viu um tanque disparar e buscou abrigo. "Quando ia para trás, vi uma bomba destruir o segundo andar de uma casa próxima", diz ele, que, no incidente, ficou ferido na perna e nas mãos por estilhaços. Questionado sobre os disparos contra a população civil em Jenin, Nabil Abu Rdeneh, assessor de Arafat, criticou a política israelense de reocupar áreas palestinas autônomas e disse que a ação põe em risco as esperanças de paz. Ele pediu ação por parte do governo norte-americano. "Israel está tirando proveito da ausência norte-americana e da luz verde dos Estados Unidos." Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Richard Boucher, disse: "Esperamos que os israelenses investiguem este incidente trágico." Nesta quinta à noite, um palestino armado com granadas e fuzis de assalto invadiu o assentamento judaico de Itamar, entrou na casa da família Shabo e matou Rachel Shabo, de 40 anos, e seus filhos Neria, de 16, Zvi, de 12 e Avishai, de cinco. O chefe de segurança do assentamento foi morto ao chegar ao local do crime, pouco antes de comandos do Exército israelense chegarem à casa e matarem o palestino. A autoria do atentado foi reivindicada pela Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP). O militante foi identificado como Iyad Amin Ramaha, de 19 anos, proveniente do campo de refugiados de Bet el-Ein, nos arredores de Nablus. Durante os funerais das vítimas, nesta sexta-feira, moradores choravam e rezavam. Em seguida, palestinos da cidade de Hawara contaram que colonos judeus atacaram a cidade quando retornavam da cerimônia. Os colonos atearam fogo em carros e uma casa e abriram fogo a esmo. O palestino Adnan Odeh, de 22 anos, foi assassinado com um tiro no peito, informaram fontes do hospital. De acordo com a polícia israelense, um colono era suspeito do ataque contra o povoado palestino, mas disseram que as investigações ficaram complicadas porque os palestinos não queriam devolver o corpo. Telefonemas para o gabinete administrativo da colônia judaica não foram respondidos. Ainda hoje, agentes palestinos de segurança disseram que um garoto de 14 anos morreu e sete ficaram feridos quando soldados israelenses implodiram um prédio supostamente utilizado como fábrica de bombas. Em outro episódio, um garoto de 10 anos foi assassinado por soldados israelenses que dispararam contra um grupo de crianças. De acordo com fontes militares, os soldados "dispararam contra alvos suspeitos". 