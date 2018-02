Israel diz que míssil explodiu perto de avião Israel denunciou que um míssil explodiu próximo a um avião da companhia aérea israelense El Al, que se dirigia a Moscou, quando sobrevoava o território ucraniano. O ministro israelense dos Transportes, Efraim Sneh, afirmou que a explosão do projétil foi avistada pelo piloto enquanto o avião sobrevoava uma zona vizinha ao Mar Negro. Segundo o piloto, a explosão ocorreu a cerca de 10 milhas do avião, não causando perigo aos passageiros. O vice-diretor da El Al, Yitzhak Amitai, afirmou que o avião da companhia se encontrava no corredor aéreo destinado aos vôos internacionais. Por sua vez, o ministro da Defesa da Ucrânia, Volodymyr Shidchenko, citado pela agência de notícias russa Interfax, anunciou hoje a criação de uma comissão para investigar o caso. Shidchenko adiantou, no entanto, que "nenhum míssil foi lançado na Ucrânia neste ano", e que nenhum incidente foi mencionado nas conversações entre o piloto da El Al e o controladores de vôo ucranianos. De acordo com uma outra agência russa, a Itar-Tass, o avião fazia a rota Tel Aviv-Moscou. Depois de ter avistado a explosão, à direita da cabine, o piloto retornou com o aparelho a Israel. Em outubro do ano passado, um míssil ucraniano, aparentemente desviado de sua rota, atingiu um avião russo que fazia a rota Tel Aviv-Novosibirsk. O avião caiu no Mar Negro, causando a morte das 78 pessoas a bordo, a maioria formada por israelenses de origem russa.