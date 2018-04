Israel diz que não vai tolerar 'insultos' palestinos O ministro de Relações Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, disse hoje que o país não vai tolerar as tentativas palestinas de condenar o Estado judeu na comunidade internacional. Ele alertou para uma "fissura perigosa" nas relações entre o governo israelense e a Autoridade Nacional Palestina (ANP), de Mahmoud Abbas. A observação foi feita durante conversações com a ministra do Interior da França, Michele Alliot-Marie.