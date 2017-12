Israel diz que palestinos aprenderam lições de guerra com o Hezbollah Os palestinos da Faixa de Gaza se equipam com foguetes do tipo Grad, cavam túneis e se dividem em comandos, de acordo com as lições aprendidas com o conflito entre a milícia xiita libanesa Hezbollah e o Exército israelense, afirmou nesta terça-feira o chefe dos serviços secretos israelense, Yuval Diskin. Diskin disse ao comitê parlamentar de Defesa e Exteriores que os palestinos de Gaza aprenderam as lições da guerra com o Hezbollah e continuam se abastecendo de foguetes Grad, enquanto aceleram a escavação de túneis e organizam a suas milícias em comandos. Por outro lado, Diskin afirmou que o Exército israelense rejeitou sua oferta de ajudar nos interroatórios de libaneses capturados por Israel durante os confrontos de mais de 30 dias que começaram em 12 de julho, matando mais de mil de libaneses e 162 israelenses.