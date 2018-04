Israel diz que relatório prova que Irã quer arma nuclear O relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), segundo o qual o Irã aumentou substancialmente o enriquecimento de urânio, é uma "prova" de que Teerã está tentando obter armas nucleares, afirmou Israel neste sábado. "O relatório da AIEA prova que as convicções israelenses (sobre o programa nuclear do Irã) são verdadeiras", afirmou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. "O Irã está enriquecendo urânio a 20%, ignorando totalmente as exigências internacionais" para interromper suas atividades.