Israel diz que soldado foi morto na fronteira do Líbano Tiroteios ao longo da fronteira com o Líbano causaram a morte de um soldado israelense, informa o Exército de Israel. Um porta-voz militar disse que o soldado foi morto depois que forças israelenses se viram alvo de disparos efetuados a partir do lado libanês da fronteira. Um oficial das Forças Armadas de Israel, falando sob condição de não ter seu nome divulgado, culpou o grupo Hezbollah. Forças israelenses reagiram e atiraram contra o lado libanês, nas proximidades da vila fronteiriça de Kfar Kila. Autoridades libanesas informaram mais cedo que dois carros e uma casa foram atingidos. Um representante das forças de paz da ONU que fazem patrulhas regulares na fronteira disse que um caminhão-pipa das Nações Unidas foi atingido.