Israel é apontado pelos europeus como a maior ameaça à paz mundial Israel foi descrito como a maior ameaça à paz mundial - à frente da Coréia do Norte, do Afeganistão e do Irã - de acordo com uma pesquisa não-publicada da Comissão Européia que ouviu 75 mil europeus, informa o The Guardian. Segundo o jornal britânico, a pesquisa, feita em outubro, com 500 pessoas de cada um dos países-membros da União Européia, incluía uma lista de 15 países com a pergunta: "diga, na sua opinião, se este país representa ou não uma ameaça à paz no mundo". Israel foi escolhido por 59% dos entrevistados. De acordo com o diário, o vazamento dos resultados da pesquisa para o jornal espanhol El País e o International Herald Tribune iniciou uma disputa diplomática internacional, com um grande grupo judaico de lobby e direitos humanos, o Simon Wiesenthal Centre, exigindo que a UE seja excluída do processo de paz israelense e palestino e acusando a Europa de estar sofrendo da pior epidemia de anti-semitismo desde a 2ª Guerra Mundial. Segundo a reportagem, os resultados parecem ser uma manifestação da ampla desaprovação da Europa com relação às táticas empregadas pelo governo de Ariel Sharon na atual Intifada. O The Guardian afirma que ministros e porta-vozes israelenses também tiveram problemas ao insistir que uma definição moderna de anti-semitismo deveria incluir as críticas à maneira como o Estado de Israel decide se proteger, definindo-as como um ataque aberto à sobrevivência israelense. Ainda de acordo com o jornal, integrantes do governo de Sharon contiveram os esforços de Tony Blair e de funcionários britânicos para tentar mediar os dois lados. A certo ponto, os jornalistas foram informados de que Israel acreditava que o ministério de relações exteriores tinha uma tendência arabista. Ao reagir à pesquisa, segundo o Guardian, o Simon Wiesenthal Centre, que declara ter 400 mil membros só nos EUA, começou a redigir uma petição para condenar a Comissão Européia e exigir que a UE não seja mais representada no chamado Quarteto que tenta mediar o fim da violência entre Israel e ospalestinos. "Esta pesquisa é uma indicação de que os europeus compraram integralmente a campanha de demonização dirigida contra o Estado de Israel e seus defensores pelos líderes europeus e sua mídia", disse ao The Guardian o rabino Marvin Hier, fundador do Wiesenthal Centre. "Esse resultado chocante de que Israel é a maior ameaça à paz mundial, maior do que a Coréia do Norte e o Irã, desafia a lógica e é um vôo racista fantasioso que apenas mostra que o anti-semitismo está profundamente arraigado na sociedade européia, mais do que em qualquer outro período desde o final da guerra."