Israel e Egito desbaratam quadrilha de tráfico de armas As polícias egípcia e israelense desbarataram uma grande quadrilha de beduínos que transportava armas pelo deserto para militantes palestinos. A operação, que durou dois meses, culminou com a prisão do líder do bando, o egípcio Mahmoud Sarawka, enquanto ele desenterrava um carregamento de armas oculto sob as areias do deserto.