Israel e EUA anunciam manobras militares conjuntas As forças armadas de Israel e dos Estados Unidos pretendem realizar, em janeiro, manobras conjuntas para interceptar mísseis balísticos, informou hoje o Ministério da Defesa israelense. Segundo o jornal Haaretz, os exercícios serão efetuados em Israel. Funcionários israelenses disseram que existem fortes possibilidades de que o Iraque ataque Israel com mísseis Scud, em resposta a uma possível ofensiva militar americana. Por sua vez, a porta-voz do Ministério da Defesa israelense, Rachel Ashkenazi, afirmou que o exercício faz parte de uma contínua cooperação entre as forças armadas de ambos os países. Ontem, a força aérea de Israel apresentou à imprensa uma bateria de antimísseis Arrow, como parte de uma ofensiva de relações públicas. O governo israelense acredita que esta bateria vai afastar Saddam Hussein da idéia de disparar Scud. O sistema antimíssil Arrow é o mais moderno do mundo em sua categoria. A força aérea israelense afirma que tal armamento diminuirá a vulnerabilidade do país. Durante a Guerra do Golfo Pérsico, em 1991, o Iraque lançou 39 mísseis Scud contra Israel.