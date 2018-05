Israel e EUA concordam em adiar exercício militar

Mais cedo, a rádio pública havia informado que o exercício "Austere Challenge 12" seria adiado para o final de 2012 por preocupações orçamentárias, citando fontes militares. A rádio militar, citando uma autoridade da Defesa, afirmou que o exercício estava sendo adiado para evitar "manchetes desnecessárias em um período de tensão".

A manobra seria a maior realizada pelos dois aliados, e era considerada uma oportunidade para mostrar sua força militar conjunta em um momento de crescente preocupação com as ambições nucleares do Irã. Israel, os EUA e grande parte da comunidade internacional acusam o Irã de usar seu programa nuclear para mascarar a produção de armas, acusação que Teerã nega. As informações são da Dow Jones.