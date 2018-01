Israel e EUA vão analisar mais punições ao Irã O vice-secretário de Finanças dos Estados Unidos, Stuart Levy, chegará neste domingo, 4, a Israel a fim de explorar a ampliação das punições impostas pelo Conselho de segurança da ONU ao Irã para impedir o país de seguir adiante com seu programa nuclear. Segundo fontes do governo, Levy se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, com a ministra de Assuntos Exteriores, Tzipi Livni, e provavelmente com o de Assuntos Estratégicos, Avigdor Lieberman, entre outras personalidades do Poder Executivo. O americano também se encontrará com os chefes dos dois serviços secretos de Israel: Yuval Diskin, do Shabak (Shin Bet), que opera dentro do país e nos territórios palestinos, e com Meir Dagan, do Mossad, cujos agentes atuam no exterior. Fontes do governo israelense informaram que tanto este país como os EUA têm a mesma opinião em certas iniciativas para intensificar o boicote contra o Irã e operar contra bancos que possuem relações com o país. Segundo essas fontes, Levy e seus interlocutores analisarão a possibilidade de impedir vôos de companhias aéreas com destino e decolando do Irã, assim como impedir a participação de esportistas e atletas em competições internacionais ou intercâmbios de estudantes. Outro alvo das possíveis punições seriam as empresas vinculadas com ao programa nuclear iraniano. Segundo suspeitas do Ocidente, de Israel e do mundo árabe, o objetivo de Teerã é conseguir uma tecnologia que lhe permita produzir armas atômicas no futuro. Os ministros de Exteriores da União Européia (UE), sob a Presidência rotativa da Alemanha, também falarão sobre o mesmo tema neste domingo, 4.