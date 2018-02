Israel e Hamas aceitam novo cessar-fogo de 72 horas O governo de Israel e o grupo de militantes palestinos Hamas aceitaram nesta segunda-feira um novo cessar-fogo de 72 horas proposto pelo governo do Egito. Um agente israelense confirmou que o governo concordava com a trégua para tentar acabar com o conflito que já dura mais de um mês. Oficiais palestinos também já disseram que aceitam a proposta egípcia.