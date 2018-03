Israel e Hamas acertam cessar-fogo na Faixa de Gaza O grupo radical palestino Hamas, que há um ano controla a Faixa de Gaza, anunciou ontem ter alcançado um acordo de cessar-fogo com Israel. Foguetes disparados da Faixa de Gaza por militantes palestinos mataram sete israelenses no último ano. No mesmo período, ataques aéreos israelenses mataram 400 palestinos. O acordo foi anunciado depois de meses de mediação do Egito e horas após Israel lançar um ataque que matou seis militantes palestinos. Segundo Mahmud al-Zahar, líder do Hamas em Gaza, a trégua entrará em vigor amanhã às 6 horas locais (zero hora de Brasília), durará pelo menos seis meses e, segundo o acordo, nesse período Israel reduzirá gradativamente e parcialmente o bloqueio ao território palestino em troca do fim dos disparos de foguetes. "Estamos comprometidos perante nosso povo e as famílias dos prisioneiros a intensificar o processo para a troca dos presos pelo soldado israelense", declarou Al-Zahr, referindo-se a Guilad Shalit, capturado em junho de 2006 por militantes palestinos. O líder do Hamas também disse que "algumas horas depois do início do cessar-fogo, Israel começará a levantar as sanções". Segundo Al-Zahar, todas as passagens fronteiriças em Gaza serão reabertas. Ele acrescentou que a abertura da passagem de Rafah, limítrofe com o Egito, será negociada nos próximos dias. Israel disse que continuará se preparando para uma possível ação militar em larga escala para o caso de a trégua fracassar.