Israel e Palestina começam a negociar na segunda

De acordo com o departamento, o secretário de Estado dos EUA, John Kerry, telefonou para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e para o presidente palestino, Mahmoud Abbas, e ambos concordaram que as reuniões serão uma oportunidade para definir como os dois lados poderão prosseguir com as negociações nos próximos meses.

O gabinete de Israel aprovou neste domingo a libertação de 104 prisioneiros palestinos, abrindo espaço para a possível retomada das negociações de paz após cinco anos de suspensão. A libertação dos prisioneiros faz parte de um esforço liderado pelos EUA para colocar os dois lados em diálogo novamente. Fonte: Associated Press.