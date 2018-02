Israel e Palestina estendem cessar-fogo em Gaza

Em nota, o Egito confirmou que o acordo ainda não foi acertado, mas que as negociações para um acerto definitivo continuariam. "Palestinos e israelenses concordaram com a extensão de 24 horas para o cessar-fogo para continuar as negociações", informou a agência de notícias oficial egípcia.

Desde a semana passada, o Egito tem sido o anfitrião de conversações indiretas entre Israel e o Hamas com o objetivo de encerrar o conflito devastador na Faixa de Gaza.

O bloqueio a Gaza, imposto depois de o Hamas ter tomado o controle do território costeiro em 2007, continua a ser o principal obstáculo. A medida impede a movimentação dos palestinos para dentro e para fora do território, restringe o fluxo de bens e bloqueia praticamente todas as suas exportações. O governo de Israel, por seu lado, afirma que as restrições servem para assegurar a segurança nacional e pede o desarmamento do Hamas. (com informações da Associated Press)