Israel e palestinos assinam acordo de cessar-fogo em Gaza O primeiro-ministro israelense Ehud Olmert anunciou neste sábado que Israel e Palestina assinaram um cessar-fogo na Faixa de Gaza, que passará a valer a partir das 6h deste domingo, no horário local. O presidente palestino Mahmoud Abbas telefonou a Olmert na noite de sábado para informá-lo que um acordo entre todas as facções palestinas foi estabelecido para acabar com a violência na Faixa de Gaza. Em troca, Abbas pediu o fim de todas as operações militares na região e a retirada de todas as forças armadas da área. "Um acordo foi assinado entre o presidente e o primeiro-ministro (Ismail) Haniyeh e todas as facções palestinas para restabelecer o acordo de Cairo em 2005, incluindo o fim de todas as atividades militares em Gaza, a partir da manhã de domingo", disse o porta-voz do Palácio Presidencial da Palestina, Nabil Abu Rdeneh. E completou: "O primeiro-ministro israelense entrou em acordo e o cessar-fogo terá inicio neste domingo".