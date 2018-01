Israel e palestinos chegam a um acordo sobre a basílica Negociadores palestinos e israelenses chegaram hoje a um acordo para acabar com o cerco do exército de Israel, iniciado em 2 de abril, à Basílica da Natividade, em Belém, onde atualmente estão refugiados mais de 100 palestinos, informaram funcionários palestinos e a Rádio Israel. Segundo a versão da rádio, divulgada no fim da noite, das pessoas que ainda estão na igreja, 6 a 8 altos militantes palestinos serão deportados para a Itália, cerca 30 outros serão escoltados até a Faixa de Gaza e o restante será deixado em liberdade. Militares israelenses não confirmaram oficialmente as informações e disseram que as conversações sobre os detalhes do acerto ainda estão em andamento. Os funcionários palestinos disseram anonimamente que o acordo foi acertado pelo Vaticano e a União Européia, sem o envolvimento dos EUA. Durante o dia de hoje já havia indícios de progressos nas conversações, depois que os negociadores palestinos entregaram uma lista com os nomes de 123 pessoas que estão na igreja. O documento foi obtido por um diplomata europeu que entrou hoje na basílica. Os israelenses queriam a lista para decidir quem seria libertado e quem seria expulso da região. O país apresentou hoje documentos que, segundo o governo israelense, demonstram que o líder palestino, Yasser Arafat, participou pessoalmente de atos terroristas. O primeiro-ministro Ariel Sharon partiu hoje para os Estados Unidos para mostrá-los ao presidente norte-americano, George W. Bush. O ministro de gabinete Dan Naveh apresentou as 91 páginas de documentos e traduções à imprensa pouco depois da partida de Sharon, que deverá reunir-se com Bush na terça-feira para convencê-lo a qualificar Arafat de terrorista e excluí-lo das negociações de paz. O informe inclui documentos que, segundo Naveh, são cópias de pedidos de fundos de milicianos palestinos, assinados e aprovados por Arafat. Mas nenhum deles demonstra um vínculo direto entre a liderança palestina e os atos concretos de violência. Um dos documentos é um pedido de US$ 2.500 para três milicianos, entre eles Raed Karmi, um comandante das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, morto em uma explosão em 14 de janeiro atribuída a Israel. Em uma resposta manuscrita ao pedido, Arafat escreveu: "entreguem US$ 600 para cada um". A morte de Karmi provocou uma série de sangrentas represálias contra os israelenses. Segundo o ministro de gabinete israelense, muitos dos documentos foram confiscados durante as operações militares israelenses na Cisjordânia no mês passado. As tropas israelenses revistaram vários escritórios palestinos e provocaram sérios danos em muitos deles. Naveh, membro do partido governista Likud, disse que os documentos mostram que Israel não pode negociar com Arafat. "Enquanto Arafat continuar sendo o líder da Autoridade Palestina, a opção (dos palestinos) não é pela paz", assegurou. Contudo, o secretário americano de Estado, Colin Powell, deixou claro hoje que o governo dos EUA continua considerando Arafat o representante oficial dos palestinos. Em várias entrevistas concedidas neste domingo, Powell disse que Sharon pode qualificar Arafat de terrorista ou chamá-lo "do que quiser", mas os EUA estão convencidos de que é interesse dos israelenses, palestinos e de outras nações reconhecer todos os líderes palestinos, se o povo palestino os considera seus líderes. Leia o especial