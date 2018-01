Israel e palestinos discutirão retirada de cidades na Cisjordânia A gradual passagem do controle de quatro cidades da Cisjordânia aos serviços de segurança palestinos será discutida amanhã por israelenses e palestinos, informou hoje a Rádio do Exército. O acordo foi alcançado ontem durante um encontro secreto próximo a Jerusalém entre o ministro da Defesa israelense, Shaul Mofaz, e seu homólogo palestino, Mohammed Dahlan. Segundo este acordo, nos próximos dias as forças de Dalhan assumirão o controle total das cidades de Qalqilya e Jericó. Antes do final do mês, passarão ao controle palestino Ramallah e Tulkarem, sempre e quando não houver atos de violência na região.