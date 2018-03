Israel e palestinos negociam acordo de segurança Altos funcionários palestinos e israelenses passaram o domingo negociando um acordo pelo qual Israel retiraria gradualmente suas tropas do norte da Faixa de Gaza e de Belém, na Cisjordânia, em troca do compromisso da Autoridade Palestina (AP) de evitar que sejam lançados, dessas regiões, ataques contra alvos judaicos. As conversações, mediadas por dirigentes do setor de inteligência egípcio, começaram no sábado, após uma semana de escalada da violência. O conflito intensificou-se depois de ambos os lados terem-se comprometido, no dia 4, a pôr em prática um novo plano de paz. À noite, o ministro da Defesa de Israel, Shaul Mofaz, confirmou que o país está avaliando a idéia de uma retirada parcial. No entanto, em meio ao diálogo, militantes do grupo islâmico Hamas continuaram lançando neste domingo foguetes caseiros contra o território israelense. E o Exército de Israel fez incursões nas cidades de Beit Hanoun e Beit Lahiya. Um palestino foi morto. Na semana passada, Israel atacou com mísseis líderes do Hamas e recebeu como resposta do grupo um atentado suicida em Jerusalém, no qual foram mortas 17 pessoas (além do homem-bomba).