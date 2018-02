Israel e palestinos realizam negociações secretas, diz jornal Israelenses e palestinos realizam negociações secretas e indiretas, por meio de um terceiro país, para obter um acordo de cessar-fogo depois de 22 meses de violência, revelou hoje a versão na Internet do jornal israelense Haaretz. O passo inicial das conversações seria o fim de todos os atentados contra Israel, que retiraria então gradualmente suas tropas dos territórios autônomos palestinos. Segundo fontes do diário, os ministros palestinos do Interior, Razek Yihiza, e da Cooperação, Nabil Shaath, reuniram-se recentemente com dirigentes do grupo extremista islâmico Hamas, responsável pela maioria dos ataques suicidas, para persuadi-los a suspender os atentados. Caso essas medidas iniciais resultem em um mínimo de duas semanas de "tranqüilidade", o Exército israelense se retirará em um primeiro momento de pelo menos uma grande cidade palestina, possivelmente Nablus. De acordo com o jornal, o plano foi discutido também durante uma reunião entre o ministro da Defesa israelense, Binyamin Ben Eliezer, e o presidente egípcio, Hosni Mubarak, em Alexandria. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO