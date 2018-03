Israel é permanente ameaça ao mundo islâmico, diz Ahmadinejad O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse hoje que Israel é uma "ameaça permanente" ao mundo islâmico e que encontra-se "em vias de extinção". Na abertura hoje em Teerã da Conferência em defesa de Jerusalém e de Apoio aos Direitos dos Palestinos, que conta com a participação de representantes de 60 países, Ahmadinejad acrescentou que a "Palestina em breve será libertada". Em seu discurso, Ahmadinejad também voltou a expressar suas dúvidas acerca da existência do holocausto judeu. "A existência da entidade sionista (Israel) representa uma permanente e eterna ameaça à segurança dos povos e países islâmicos", afirmou o líder ultraconservador iraniano.