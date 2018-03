Israel é um 'milagre' que precisa de ajuda, diz Obama O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu na quarta-feira um sólido apoio a Israel, cuja existência ele qualificou como "milagre". No mesmo dia, o senador teve discretos encontros com líderes palestinos. A visita a Israel tem um alvo claro, o eleitorado judeu dos EUA. "Estou aqui nesta viagem para reafirmar a relação especial entre Israel e os EUA, ao manter o compromisso com sua segurança, e a minha esperança de que eu possa servir como um parceiro efetivo, seja como senador ou presidente, para trazer uma paz mais duradoura à região", afirmou. Em encontro com o presidente de Israel, Shimon Peres, Obama disse que Israel é "um milagre que floresceu" desde sua criação, há 60 anos. Mais tarde, usando um solidéu, ele depositou flores brancas no memorial do Holocausto Yad Vashem. "Que nossos filhos venham aqui e conheçam esta história, para que possam somar suas vozes aos que proclamam 'nunca mais"', escreveu Obama no livro de visitantes do museu. Ele também esteve com o ministro da Defesa, Ehud Barak, e com o líder oposicionista Benjamin Netanyahu. Mais tarde, ainda iria se reunir com a chanceler Tzipi Livni e com o primeiro-ministro Ehud Olmert. Obama também foi a Ramallah, na Cisjordânia, onde passou uma hora com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, e com seu primeiro-ministro, Salam Fayyad. Mas, para não desagradar o eleitorado judeu dos EUA, ele evitou dar muito destaque ao fato e não fez declarações posteriores -- assessores disseram que ele iria divulgar mais tarde uma nota a respeito. Centenas de policiais palestinos, armados com rifles automáticos, patrulhavam as ruas de Ramallah quando a comitiva de Obama chegou. No caminho desde Jerusalém, o candidato passou pelo muro que separa a Cisjordânia de Israel e também por assentamentos judaicos, dois itens espinhosos no processo de paz da região. Antes da visita, o negociador palestino Saeb Erekat disse torcer por um acordo com Israel ainda durante o mandato do presidente George W. Bush nos EUA, que vai até janeiro. Caso isso não seja possível, acrescentou, ele espera que o novo presidente norte-americano "mantenha o rumo" e busque a paz de forma "séria e expedita". Em junho, Obama desagradou os palestinos ao dizer, num evento judaico, que Jerusalém deveria ser a capital "não-dividida" de Israel. Os palestinos reivindicam como capital de seu futuro Estado a parte oriental de Jerusalém, que foi anexada por Israel sem reconhecimento internacional. Israel diz que Jerusalém é sua capital "eterna e indivisível". Posteriormente, Obama disse que se expressou mal em seus comentários. (Reportagem adicional de Joseph Nasr em Jerusalém e Wafa Amr em Ramallah)