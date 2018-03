Israel encontra cinto de explosivos em mesquita A polícia de Israel anunciou hoje ter encontrado um cinturão com 15 quilos de explosivos - do tipo usado por homens-bomba - escondido em uma mesquita na localidade israelense de Taybeh, perto da Cisjordânia. Esta é a primeira descoberta do gênero desde o início do atual levante palestino, em setembro de 2000. O cinturão foi encontrado na quinta-feira, com base em informações dadas por dois membros do grupo palestino Jihad Islâmica capturados pelas forças israelenses na Cisjordânia.