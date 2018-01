Israel encontra explosivos na fronteira libanesa Guerrilheiros ligados ao grupo xiita Hezbollah plantaram uma série de explosivos do lado israelense da froteira com o Líbano, com o intuito de atingir soldados e civis, disseram fontes militares israelenses nesta quinta-feira. As forças da Organização das Nações Unidas (ONU) que patrulham a região confirmaram a presença dos artefatos. Os explosivos foram encontrados nesta quarta-feira, nas proximidades do povoado de Maayan-Baruch, horas depois que o primeiro-ministro Ariel Sharon anunciou que pediria a seu gabinete a aprovação de um intercâmbio de prisioneiros com o Hezbollah. O acordo prevê a libertação de mais de 400 prisioneiros palestinos e libaneses em troca de um empresário israelense seqüestrado e dos corpos de três soldados mortos.