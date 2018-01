Israel enfrentará conseqüências se atacar o Irã, diz Londres Israel enfrentará conseqüências de "grande escala" caso decida empreender uma ação militar contra o Irã para deter o programa nuclear do país, advertiu nesta segunda-feira, 12, o Real Instituto de Relações Internacionais de Londres. O instituto, mais conhecido como Chatham House, afirma que ataques aéreos israelenses contra o Irã seriam de "extremo risco". Segundo a Chatham House, o Irã poderia responder com o lançamento de mísseis balísticos contra cidades como Tel Aviv e Haifa, com consideráveis perdas de vidas. O documento, redigido pelo especialista em Oriente Médio Yossi Mekelberg, também indica que Israel poderia enfrentar uma ampla condenação internacional e um maior isolamento na região. "Uma operação militar contra o Irã poderia prejudicar os interesses de Israel a longo prazo. Iria em detrimento da segurança geral de Israel e as conseqüências políticas e econômicas seriam de grande alcance", ressalta o texto. Programa nuclear O relatório especifica que no Estado judeu prefere-se uma solução diplomática para lidar com a crise envolvendo o programa nuclear iraniano. No entanto, frente à opinião do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, de que Israel deveria ser riscado do mapa, o instituto diz que os israelenses se sentiriam inclinados a atuar se acharem que Teerã está perto de desenvolver uma bomba nuclear. "Os israelenses que tomam decisões enfrentam uma mistura de ódio extremo expressado pela liderança iraniana, um pedido para a retirada do Estado judeu e o desenvolvimento de uma capacidade militar que poderia possivelmente causar um sério golpe a Israel", acrescenta o texto. "Um perigo ainda maior para Israel e outros países ocidentais seria a transferência de conhecimento e tecnologia por elementos hostis do regime iraniano para grupos terroristas", continua o estudo. A Chatham House adverte que, além de lançar mísseis contra Israel, os iranianos poderiam responder com ataques contra alvos americanos na região ou com o apoio a atentados terroristas contra interesses israelenses no mundo todo. Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China - e a Alemanha, que detém a presidência rotativa da União Européia, discutem a elaboração de uma resolução que obrigue o Irã a abandonar o enriquecimento de urânio.