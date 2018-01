Israel entra em Belém e prende cinco palestinos Forças israelenses entraram pelo segundo dia em campos de refugiados da cidade de Belém, sob administração da Autoridade Palestina, antes do nascer do sol, e prenderam cinco palestinos, incluindo três militantes do grupo Hamas. A operação faz parte das represálias contra um atentado suicida cometido pelo Hamas na quinta-feira, dentro de um ônibus em Jerusalém, que deixou 10 mortos. Havia seis meses que Israel não entrava em Belém.