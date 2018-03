Israel entra em Jenin e mata enfermeira Tanques israelenses entraram nesta quarta-feira em Salfeet e Jenin, ao norte da Cisjordânia, onde moram alguns dos autores dos atentados suicidas em Israel. No sexto dia da ofensiva na Cisjordânia, 30 tanques entraram em Jenin na manhã de hoje e trocaram tiros com palestinos. Nos confrontos, Fada Jamal, de 27 anos, uma enfermeira que trabalhava em um campo de refugiados de Jenin, foi morta com uma bala na cabeça. A irmã de Fada também foi ferida, mas sem gravidade.