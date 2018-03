Israel entra na Igreja da Natividade e toma Nablus Homens do exército de Israel entraram e dispararam tiros dentro da Igreja da Natividade - construída no local onde Jesus Cristo teria nascido -, disseram palestinos armados que encontravam-se na igreja. Os israelenses negaram. Segundo um policial palestino, os israelenses estouraram uma porta ao fundo do santuário. Israel invadiu também nesta madrugada a cidade de Nablus, na Cisjordânia, com 200 tanques e deixando vários palestinos mortos. Apesar da resistência, as tropas israelenses dominaram a cidade em menos de um hora. Não é possível precisar o número de feridos e mortos já que as ruas foram totalmente tomadas e as vítimas não puderam ser transferidas para os hospitais. Além de Nablus, outros três campos de refugiados palestinos na redondeza também foram dominados pelas tropas israelenses. Nos últimos seis dias, Israel dominou vários assentamentos palestinos na Cisjordânia (Ramallah, Tulkarem, Kaikilia, Jenin, Salfit, e Belém) e impôs toque de recolher quase que permanente aos seus habitantes. Só em Nablus são mais de 180 mil pessoas.