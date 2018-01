Israel entrega corpos de 2 guerrilheiros do Hezbollah Centenas de parentes, alguns agitando bandeiras do Hezbollah, receberam os corpos de dois militantes do grupo nesta segunda-feira depois que Israel os devolveu ao Líbano como parte dos esforços para acertar com o movimento islâmico libanês uma troca de prisioneiros. Os corpos de Ammar Hussein Hammoud, de 24 anos, e Ghassan Mohammed Zaatar, de 31, foram trazidos hoje até Naqura, no lado libanês da fronteira entre os dois países, pela Cruz Vermelha Internacional. Após uma rápida cerimônia religiosa, os caixões de madeira envolvidos em bandeiras contendo os restos dos dois guerrilheiros foram colocados em duas ambulâncias do Hezbollah e transportados até um hospital na cidade Bin Jbeil, no sul do Líbano, antes de serem enviados para suas cidades de origem. O xeque Nabil Kaouk, comandante do Hezbollah na região, fez um breve discurso dizendo que a entrega faz parte do compromisso do movimento de ?trazer para casa os corpos de nossos mártires? e agradecendo a ajuda da Cruz Vermelha. Hammoud foi morto em um ataque suicida contra um comboio israelense numa estrada de Qlai-Marjayoun, no sul do Líbano, em dezembro de 1999. Zaatar foi morto em um combate com forças israelenses na região de Iqlin al-Tuffah, em 1998.