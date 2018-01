Israel entregará lista com demandas para Síria, diz ministro O governo de Israel pretende entregar uma lista de demandas para a Síria, por meio dos Estados Unidos, incluindo a retirada das guerrilhas Hizbollah do sul do Líbano, disse o ministro da Defesa de Israel, Shaul Mofaz. Em entrevista publicada nesta segunda-feira no jornal Maariv, o Ministro disse que, diante da nova realidade do Oriente Médio após a guerra no Iraque, Israel vê uma oportunidade para retirar a ameaça síria de suas fronteiras. Mofaz disse que pedirá que a Síria pare de dar apoio aos grupos militantes palestinos Hamas e Jirah Islâmica, os quais possuem comandos centrais em Damasco. Segundo Mofaz, os grupos enviam a partir de Damasco ordens e dinheiros aos ativistas de ambos grupos que encontram-se em território palestino. Durante os 18 anos da ocupação de Israel no sul do Líbano, a Síria foi acusada de permitir que armas do Irã chegassem as mãos do Hizbollah, para apoiar o confronto do grupo com as tropas israelenses. Desde a saída unilateral de Israel do Líbano, em maio de 2000, não foram registrados problemas relevantes na fronteira entre ambos. Mas o Ministro israelense afirmou que o Hizbollah continua sendo uma ameaça. De acordo com o jornal Maariv, o Hizbollah possui 10 mil bombas e dúzias de mísseis com capacidade para atingir o centro de Israel. Mofaz afirmou desejar que as armas e as bombas sejam removidas do sul do Líbano e que o grupo seja desmanchado. Israel pedirá ainda o fim da ajuda iraniana ao grupo. As informações são da Dow Jones. Veja o especial :