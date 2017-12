Israel envia tanques a Tulkarem Israel enviou tanques nesta quinta-feira à cidade cisjordaniana de Tulkarem, voltando a impor um rígido toque de recolher na região. Moradores disseram que cerca de 10 tanques entraram na cidade, situada na divisa entre os territórios palestino e israelense. O Exército judeu informou apenas que algumas forças foram enviadas a Tulkarem para reimpor o toque de recolher. A mobilização militar, que tornou-se rotineira nos últimos meses, ocorre num momento no qual palestinos e israelenses analisam os efeitos da renúncia forçada do gabinete de Yasser Arafat na quarta-feira, quando o Parlamento estava prestes a votar uma moção de censura contra os ministros. Tulkarem é uma das seis grandes cidades palestinas invadidas pelo Exército de Israel desde meados de junho. Desde então, Israel vem impondo toques de recolher nas cidades confinando centenas de milhares de palestinos ao interior de suas casas. As restrições são normalmente suspensas durante o dia, com exceção de Nablus, considerada por Israel como "centro de atividade terrorista". Ainda nesta quinta-feira, palestinos disparam um foguete Qassam contra uma aldeia israelense próxima a Gaza, informou o Exército. Uma casa foi atingida. O foguete caiu na cozinha da casa em Saad, a apenas quatro quilômetros da fronteira com Gaza. Não havia ninguém na residência no momento do incidente. Não houve vítimas.