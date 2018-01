Israel estabelecerá zona tampão no sul do Líbano Israel estabelecerá uma zona de segurança no sul do Líbano até que tropas estrangeiras sejam posicionadas na região ou o Hezbollah saia da fronteira entre os dois países em um acordo de cessar-fogo, anunciou nesta terça-feira o ministro da Defesa israelense, Amir Peretz. Por 18 anos, forças israelenses mantiveram uma zona tampão com a ocupação de uma faixa ao sul do território libanês, mas com uma resolução da ONU estabelecida em 2000, os militares deixaram a área. Com os comentários desta terça-feira, no entanto, Peretz torna-se a primeira autoridade israelense no atual conflito a manifestar apoio público ao reerguimento de uma zona de segurança no sul do Líbano. Peretz não deu detalhes se soldados israelenses serão posicionados na fronteira ou se a zona tampão será mantida com bombardeios. Inicialmente, Israel opunha-se à presença de forças estrangeiras no sul do Líbano, preferindo o deslocamento de tropas libanesas, mas nos últimos dias sinalizou que aceitaria um contingente de paz liderado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O ministro falou durante o 14º dia da ofensiva militar israelense contra alvos do Hezbollah em território libanês. Israel iniciou os ataques depois que militantes do grupo extremista xiita invadiram o território judeu e mataram e capturaram militares israelenses. A ofensiva, no entanto, não refletiu em uma diminuição nos ataques com foguetes do Hezbollah contra cidades do norte de Israel. Só nesta terça-feira, mais de 80 projéteis atingiram o território israelense, matando uma menina de 15 anos em um vila árabe e ferindo duas dezenas de pessoas em cidades próximas à fronteira. Comedimento Apesar dos constantes fracassos para barrar os ataques com foguetes, líderes políticos israelenses dizem que um dos objetivos da ofensiva é desmantelar o Hezbollah. Os comandantes militares israelenses, no entanto, são mais comedidos em suas propostas. Eles dizem que as tropas israelenses que tomaram um dos bastiões do Hezbollah no sul do país nesta terça-feira, a cidade de Bint Jbail, permanecerão próximos à fronteira e não avançarão mais em território libanês. Segundo esses militares, o objetivo da ação é matar o maior número possível de guerrilheiros e expulsar os restantes da região de fronteira. "Nós estamos lidando com as vilas e cidades próximas à fronteira, para limpar a infra-estrutura do Hezbollah", disse o General Ido Nehushtan. "Nosso objetivo não é ocupar o território." O ministro Amir Peretz, por sua vez, argumentou que Israel manterá uma zona de segurança na região até que uma força multinacional com "capacidade reforçada" seja enviada à fronteira. Uma outra opção, destacou o ministro, seria a assinatura de um acordo de cessar-fogo que empurre os guerrilheiros para o norte do território libanês e cancele o fornecimento de armas para o Hezbollah. Ele sugeriu que Israel poderá manter a zona tampão sem reocupar a região. "Continuaremos a controlar (o Hezbollah) afastando qualquer um que tente chegar perto da zona de segurança com o fogo de nossa artilharia." Trauma A criação de uma zona de segurança na região é uma idéia que provoca forte comoção na opinião pública israelense e libanesa, e remete a um dos mais decisivos capítulos da história de Israel: a invasão ao Líbano de 1982 e a subseqüente ocupação de partes do país. Durante esse período, tropas israelenses patrulhavam a fronteira sul do Líbano para prevenir ataques o Hezbollah contra o norte de Israel. A retirada israelense em 2000 foi gerada, em grande medida, pelo descontentamento em relação ao crescente número de mortos entre os soldados que atuavam na zona de segurança. Matéria atualizada às 17h05