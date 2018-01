Israel estuda dura resposta ao atentado terrorista de ontem Israel se prepara para dar uma dura resposta ao atentado terrorista suicida ocorrido ontem e que matou 16 pessoas no salão de bilhar no distrito industrial israelense de Rishon Letzion. Israel pode armar uma nova operação militar em larga escala e talvez expulsar o líder palestino Yasser Arafat. "Israel revidará contra os militantes palestinos", disse o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, acrescentando que a missão da ofensiva militar anterior ainda não chegou ao fim. "A batalha continua e continuará até que todos aqueles que acreditam poder ganhar por meio do uso do terror deixem de existir," disse Sharon, que estava em Washington para discutir a crise do Oriente Médio com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. "É muito possível que no final não haverá escolhas e será necessário expulsar Arafat?, disse o ministro da educação de Israel, Limor Livnat, que viajou com o primeiro-ministro. Sharon responsabilizou Arafat pelo ataque terrorista de ontem. Em um novo ataque hoje, apenas 12 horas depois do atentado suicida no salão de bilhar, um terrorista detonou explosivos, aparentemente prematuramente, em um cruzamento no norte de Israel. O terrorista ficou ferido, mas a explosão não machucou os pedestres. Leia o especial