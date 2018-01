Israel estuda resposta a atentados palestinos O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, reuniu seus principais ministros nesta quarta-feira para discutir o que fazer em relação aos seis israelenses - entre eles um bebê - mortos em atentados palestinos nos últimos dois dias. Funcionários do governo disseram não esperar nenhuma mudança dramática na resposta israelense - breves incursões premeditadas em cidades autônomas palestinas. Durante a noite, Israel invadiu rapidamente Beitunia, um bairro de Ramallah. No entanto, as forças israelenses controlavam Belém e cercavam vilarejos e campos de refugiados pelo quarto dia consecutivo, proibindo os moradores de saírem às ruas enquanto realizavam buscas por militantes, explosivos e armas. Em Beit Sahour, nos arredores de Belém, soldados detiveram uma mulher "que seguia para realizar um ataque suicida à bomba", informou o Exército por meio de um comunicado. A suposta militante foi identificada como Arin Ahmed, de 20 anos. A Rádio de Israel informou que ela "planejava atacar a cidade israelense de Rishon Letzion na semana passada, mas mudou de idéia na última hora. Em 22 de maio, um jovem suicida de 16 anos, proveniente de Belém, detonou explosivos atados a seu corpo em Rishon Letzion, matando dois israelenses. Coragem Em Belém, Israel suspendeu por algumas horas um toque de recolher para permitir que os moradores comprassem comida. Durante esse curto período, crianças palestinas andavam de bicicleta em frente aos tanques israelenses. Firas Ramadan, de 12 anos, pedalava sua bicicleta amarela. "Não tenho medo deles (os soldados)", disse. As crianças não atendiam quando os soldados israelenses gritavam em hebraico: "Voltem pra lá!" A Autoridade Palestina emitiu um comunicado denunciando as incursões israelenses, realizadas quase todas as noites. O comunicado, distribuído pela agência palestina de notícias Wafa, dizia: "As forças israelenses continuam agredindo, continuam praticando prisões aleatórias, humilhando cidadãos e disparando contra áreas residências, matando e ferindo muitos civis." O ministro israelense das Relações Exteriores, Shimon Peres, informou que o Gabinete de Segurança, composto pelos titulares das principais pastas, concordou com a adoção de ações militares, mas não entrou em detalhes. Raanan Gissin, um conselheiro de Sharon, disse que Israel "manteria a mesma política". ?Se houver uma escalada, nós também ampliaremos o uso de nossos meios para defender a vida de nossos cidadãos", afirmou. Vítimas Em funerais realizados hoje em todo o país, israelenses enterraram as vítimas de recentes atentados palestinos - um bebê e sua avó, mortos por um homem-bomba num bairro de Tel Aviv na segunda-feira, um motorista morto numa emboscada na Cisjordânia na noite de ontem e três seminaristas judeus mortos por um palestino que entrou no assentamento judaico de Itamar, nos arredores de Nablus, algumas horas mais tarde. Apesar de a Autoridade Palestina ter condenado os atentados dentro de Israel, o secretário de gabinete palestino, Ahmed Abdel Rahman, salientou que as críticas não valiam para ataques contra assentamentos judaicos estabelecidos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. "O povo palestino tem todo o direito de resistir à ocupação israelense e às colônias construídas em nossas terras", declarou. Peres e o Gabinete de Segurança discutiram as visitas do subsecretário norte-americano de Estado, William Burns, e do diretor da CIA, George Tenet, que devem chegar nos próximos dias para ampliar os esforços dos EUA para acabar os 20 meses de violência entre israelenses e palestinos. O governo israelense é composto por uma coalizão formada por falcões e pacifistas, reunidos por Sharon como uma demonstração de união em meio à violência. No entanto, eles ainda discordam sobre as formas de negociação para pôr fim ao conflito. Os trabalhistas, representados por Peres e Binyamin Ben-Eliezer, o ministro da Defesa, defendem a concessão de território aos palestinos em troca de paz. O Likud, de Sharon, tem uma posição muito mais rígida.