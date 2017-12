Israel evita suposto atentado contra Sharon Forças de segurança israelenses evitaram um ataque a bomba palestino que possivelmente tinha como alvo o escritório do primeiro-ministro Ariel Sharon, informa nota do governo de Israel. A nota declara que Hussam Nabulsi, da parte árabe de Jerusalém, disse a investigadores ter planejado plantar 15 quilos de explosivos no gabinete do premier, durante seu percurso como entregador de cartas. O emprego de Nabulsi permite-lhe entrar no complexo que abriga a sala do primeiro-ministro. A nota informa que Nabulsi foi preso numa operação conjunta da polícia e do Shin Bet, em 16 de maio. Ainda de acordo com as informações divulgadas, o explosivo seria detonado por um telefone celular. O alvo ainda não tinha sido escolhido - além do gabinete do chefe do governo, havia a possibilidade de atacar uma sinagoga.